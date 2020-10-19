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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب ميركل يدرس التصويت عبر الإنترنت لاختيار زعيم جديد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:45 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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يدرس الحزب "المسيحي الديمقراطي" الحاكم في ألمانيا، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، تغيير شكل اجتماع حاسم في ديسمبر لاختيار زعيمه التالي.

وسينظر إلى الفائز بقيادة الحزب "المسيحي الديمقراطي" باعتباره المرشح الأوفر حظا لخلافة ميركل في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، لكن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلال من الشك على خطط الحزب لعقد مؤتمره في ديسمبر في شتوتغارت.

وقالت مصادر في الحزب: "بدلا من التجمع المعتاد لحوالي ألف مندوب، يبحث بعض مسؤولي الحزب المسيحي الديمقراطي إجراء تصويت متزامن في 10 مواقع أو أكثر".

وفي هذا السيناريو، سيجتمع كبار المسؤولين فقط مع الساعين للمناصب القيادية شخصيا، وسيلقي المرشحون خطاباتهم عبر رابط الفيديو.

وصرح مسؤول كبير في الحزب لصحيفة "هاندلسبلات": "من غير المقبول سياسيا أن نعقد مؤتمرا حزبيا معا، بينما يتعين على بقية البلاد البقاء في المنزل".

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