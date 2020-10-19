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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 331 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:49 ص
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
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أعلنت البحرين مساء الأحد، تسجيل 7 وفيات و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنها سجلت اليوم 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 112 حالة بين العمالة الوافدة، و213 لمخالطين و6 حالات وافدة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 479 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 74320 شخصًا.

وبينت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 77 حالة، في حين أن 3243 حالة وضعها مستقر.

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