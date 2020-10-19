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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق 79 بلدة فى لبنان لتفشى فيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، فرض إغلاق على 79 قرية وبلدة في عموم البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من صباح اليوم الإثنين وذلك في محاولة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأذاعت الداخلية اللبنانية للأسبوع الثالث على التوالي جدول بأسماء القرى الخاضعة لإجراءات الإغلاق بعدما حذفت قرى وأضافت أخرى ذات مخاطر عالية، بعد تجاوز أعداد المصابين فيها المعدلات المسموح بها علميا بسبب عدم الالتزام التام بالاجراءات الوقائية.

وبحسب القرار، سيتوقف العمل في جميع المؤسسات العامة والخاصة في البلدات المقفلة إضافة إلى إلغاء جميع المناسبات الاجتماعية والدينية والتجمعات بأنواعها.

واستثنى القرار من الإغلاق المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران مع تطبيق خدمة التوصيل من محال المواد الغذائية.

وفرض قرار وزارة الداخلية على المقيمين في القرى المغلقة التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط وارتداء الكمامات عند التنقل.

بدورها أعلنت وزارة الصحة، في بيان، عن تسجيل 1002 إصابة جديدة بكورونا (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 61949.

وسجلت الوزارة 783 حالة شفاء جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 27962.

كما سجلت الوزارة 4 اصابات جديدة بين العاملين في القطاع الصحي ما يرفع إجمالي الإصابات في القطاع إلى 1272.

وسجل بيان الوزارة 3 وفيات جديدة مما رفع حصيلة الوفيات إلى 520 منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.

وكان لبنان الذي يمر في وقت عصيب اقتصاديا وماليا واجتماعيا، قد فرض منذ شهر مارس الماضي حالة التعبئة العامة الصحية ومددها حتى نهاية العام لمنع تفشي (كوفيد-19) مع مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية.

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