أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الرجاء.. ومفاجأة سارة للاعبين
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي عقب الفوز على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" مكافأة فورية قيمتها 50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك...".
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وقال مرتضى خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" مكافأة فورية قيمتها 50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك...".
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