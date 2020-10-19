أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الرجاء.. ومفاجأة سارة للاعبين

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي عقب الفوز على الرجاء المغربي، ‏بهدف دون رد، بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏وقال مرتضى خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:" مكافأة فورية قيمتها ‏‏50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك...".لباقي التفاصيل اضغط