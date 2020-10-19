بيج رامى يعود إلى التدريبات بعد تعافيه من كورونا (صور)

أعلن بطل كمال الأجسام بيج رامي عودته إلى التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، ما جعله لن يشارك في المسابقة المقبلة الخاصة ببطولة "npceuropean".ونشر بيج رامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء عودته إلى التدريبات مرة أخرى.وعلق بطل كمال الأجسام المصري على الصور، قائلا: "عودة إلى التدريبات.. شكرًا لكل متابعيني وأهلي وأصدقائي على الدعم طوال الوقت".وكان بطل كمال الأجسام بيج رامي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وهذا ما جعله لن يشارك في المسابقة المقبلة الخاصة ببطولة "npceuropean".وقال بيج رامي، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أود الإدلاء بالبيان الرسمي بأنني اختبرت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية، ولذلك لن أتمكن من المنافسة يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 2020 في بطولة npceuropean".