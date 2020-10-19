الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب البلاد بداية من الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار غزيرة تضرب البلاد بداية من يوم الثلاثاء المقبل وذلك في موجة تقلبات جديدة، بعد انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، حيث ستكون هناك سقوط لأمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وشمال الصعيد، فيما تصل للسيول على سيناء.وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار بداية من يوم الثلاثاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تزداد غزارتها يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.وأوضحت أنه مع انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتتكون متوسطة وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول.