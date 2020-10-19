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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو: وقعنا 7 اتفاقيات تعاون مع البحرين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:51 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن بلاده وقعت سبع اتفاقيات مع مملكة البحرين، تشمل عددا من المجالات.

وقال "نتنياهو"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "يسعدنا إبلاغكم أننا وقعنا 7 اتفاقيات تعاون بين إسرائيل والبحرين"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل عددا من المجالات.

وأوضح نتنياهو أن الاتفاقيات السبعة، تشمل تعاونا اقتصاديا وتجاريا، واتفاقا في مجال الطيران المدني، والتعاون مع وزارات المالية، والتعاون في مجال الاتصال والمعلومات.

وأكدت مملكة البحرين، مساء الأحد، توقيع اتفاق تاريخي مع إسرائيل، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية، وكذلك مذكرات في عدة مجالات.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن "البحرين عقدت يوم الأحد اجتماعات ضمت مسؤولين من المملكة ووفودًا من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، ودولة إسرائيل برئاسة مائير بن شبات مستشار الأمن القومي".

وصدر عن هذه الاجتماعات بيان مشترك جاء فيه أنه "جرى التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذانًا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".

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