«علمية كورونا» توجه رسالة لأولياء الأمور بالتزامن مع بدء الدراسة

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامات وغسل الأيدى بشكل مستمر، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة متر على الأقل.وشددت "العسال"، في تصريحات لـ "الدستور"، على أولياء الأمور بعدم إرسال الطلاب للمدارس عند ظهور أى أعراض تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض الإنفلونزا، واستشارة الطبيب على الفور.وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن نسب إصابة الأطفال بالفيروس أقل من الكبار، وعند الإصابة تكون الأعراض أقل حدة.وأشارت إلى أن اللجنة وضعت بروتوكول علاج الأطفال من فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى، لافتة إلى أن هناك اختلاف في البروتوكول وفقًا للسن والأدوية المقررة لكل فئة.ومن جانبه أكد الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه يتم تقييم الحالات المصابة بالفيروس من الأطفال كحالة مفردة؛ للوقوف على العلاج المناسب لتلك الحالة وفقًا للبروتوكول العلاجى، وذلك بناءً على الآثار الجانبية أو إصابته بأى مرض آخر.وأضاف "أمين" أنه لم تظهر أى أعراض جديدة للفيروس حتى الآن، حيث إن جميع الأعراض تتراوح ما بين ارتفاع في درجة الحرارة والكحة والنهجان وفقدان حاستى الشم والتذوق، وتصيب الجهاز الهضمى في شكل ألم في البطن وإسهال وقيء ولكن بنسبة قليلة.