جوتيريش يدين الهجمات على مناطق السكان فى قره باغ

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "جميع الهجمات على المناطق المأهولة" في منطقة نزاع ناغورنى قره باغ وحولها، حيث ورد أن أرمينيا وأذربيجان اتهمتا بعضهما البعض بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار التي أُبرمت مؤخرا لأغراض إنسانية.وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، وصف جوتيريش "الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين، ومنهم أطفال، جراء الضربة الأخيرة في 16 أكتوبر" على مدينة جانجا ثاني أكبر مدينة في أذربيجان، بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في أي مكان، بما في ذلك في ستيباناكيرتخانكيندي وغيرها من المناطق في منطقة نزاع ناغورنى قره باغ وما حولها" غير مقبولة تماما كذلك.وجاء في البيان الذي صدر في منتصف الأحد بتوقيت نيويورك أن "الأمين العام يأسف بشدة لاستمرار تجاهل الجانبين الدعوات المتكررة للمجتمع الدولي لوقف القتال على الفور".وذكر البيان أن جوتيريش أكد مجددا في مكالماته الأخيرة مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، أن الجانبين ملزمان، بموجب القانون الإنساني الدولي، بالحرص الدائم على إنقاذ وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية أثناء العمليات العسكرية.