محمد الباز يوقع كتاب «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير»

وقع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عقد كتابه الجديد «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير» والذي من المقرر صدوره عن دار الهلال للنشر.ونشر «الباز»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا أعلن فيه عن تعاونه مع دار الهلال في كتابه الجديد، قائلا: «توقيع عقد كتاب "رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير".. كتاب الهلال قريبا.. شكرًا الصديق العزيز خالد ناجح».وقال الدكتور محمد الباز، إن الكتاب يمثل شرح وافي وتفصيلي لكل الرسائل التي تخص مصر والإخوان والأمريكان بعد تسريب العديد من الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي كشفت عن المؤمرات التي كانت تخطط ضد مصر منذ يناير 2011.ويكشف «الباز» من خلال كتابه الجديد العديد من الأسرار التي كانت الجماعة الإرهابية تريد من خلالها الدمار إلى مصر بعد السيطرة على حكم البلاد، ويعتبر التعاون الأول بين الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» ومؤسسة دار الهلال للنشر.