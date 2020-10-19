مقتل شخصين فى هجوم إرهابى شمال بوركينا فاسو

لقي شخصان حتفهما في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو.وأوضح حاكم منطقة أودالان العقيد سالفو كابوريه، في بيان له، أن "هجومًا إرهابيًا نفذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان"، مشيرًا إلى أن حصيلة الهجوم كانت مقتل شخصين هما مدير مدرسة ومزارع.وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر منذ 2015، سلسلة هجمات من قبل متطرفين.وقُتل 20 شخصًا على الأقل الجمعة الماضية إثر هجمات "إرهابية" استهدفت ثلاث بلدات في منطقة سينو الواقعة أيضًا في شمال البلاد، حسب حصيلة رسمية.