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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد وفيات كورونا فى موسكو يتخطى 6 آلاف حالة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، تسجيلها في العاصمة موسكو 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد ضحايا الجائحة في المدينة 6 آلاف شخص.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51 حالة جديدة، مقابل 52 في بيانات أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6009 أشخاص، بعد أن كانت 5957 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 362253 إصابة مؤكدة، بينها 273881 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 4610 حالات وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 15099 إصابة و185 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.


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