عمره 2100 عام.. اكتشاف قط عملاق فوق التل فى بيرو

اكتشف علماء آثار في بيرو صورة قط عملاق على منحدر، يرجع نقشها إلى أكثر من 2100 عام، حسبما أعلنت وزارة الثقافة في البلد الأمريكي الجنوبي.ويظهر الشكل المكتشف قطا ضخما يصل طوله إلى 37 مترا، يرتفع رأسه عاليا على تل وينظر للأمام مباشرة، بينما يمتد الجسم والذيل نحو الجزء السفلي من المنحدر.وقالت الوزارة إن الاكتشاف حدث عندما كان علماء الآثار البيروفيون يقومون بأعمال الصيانة في منطقة نازكا التاريخية جنوبي بيرو، ويرجع نقشه إلى ما بين عامي 200 و100 قبل الميلاد.وفي بيان مكتوب، أوضحت الوزارة أن هذا الرسم كان مرئيا بالكاد وعلى وشك الاختفاء، لأنه تم رسمه على منحدر شديد، وتعرض لتأثيرات التعرية الطبيعية.وتم تمثيل القطط بكثرة في صناعة الخزف والمنسوجات وعناصر أخرى من حضارة باراكاس التي كانت تسكن جبال الإنديز في أميركا الجنوبية، وينسب إليها أيضا إنشاء الأشكال والخطوط الشهيرة في صحراء نازكا التي تعرف باسم "خطوط نازكا".وقال جوني إيسلا كبير علماء الآثار في بيرو لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي): "من المذهل أننا ما زلنا نعثر على أشكال جديدة، لكننا نعلم أيضا أن هناك المزيد الذي يمكن العثور عليه".وتابع: "خلال السنوات القليلة الماضية، سمح استخدام الطائرات من دون طيار بالتقاط صور لمنحدرات التلال".وأوضح إيسلا أن ما بين 80 و100 شخصية جديدة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في وديان نازكا وبالبا، وعلى سفوح التلال.والعديد من خطوط نازكا على الأرض بالكاد تكون مرئية ولا يمكن التعرف عليها لكنها ترى من السماء، وهي في الغالب صور لحيوانات ونباتات، وبينما لم يتم فهم معناها بالكامل، يرى بعض الخبراء أنها كانت قرابين لإرضاء الآلهة.وفي عام 1994، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) منطقة خطوط نازكا ضمن مواقع التراث العالمي.