27391 إصابة بكورونا فى أستراليا

سجلت أستراليا 27391 إصابة بفيروس كورنا المستجد«كوفيد-19» منذ بداية تفشي الفيروس وصباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة أنباء بلومبرج.ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في أستراليا إلى 904 وفيات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 25108 أشخاص.ومر حوالي 38 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بكورونا في أستراليا.