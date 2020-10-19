رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: مسؤول أمريكى زار دمشق سرًا للقاء الحكومة السورية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:28 ص
دمشق
دمشق
وكالات
طباعة
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الأحد، أن مسؤولًا في البيت الأبيض قام مؤخرًا بزيارة سرية إلى دمشق حيث أجرى اجتماعًا مع الحكومة السورية.

وذكرت الصحية، استنادًا إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومصادر أخرى مطلعة على سير المحادثات، أن نائب مساعد سيد البيت الأبيض، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولًا بارزًا معنيًا بمكافحة الإرهاب، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل تحقيق الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين يعتبر أنهما محتجزان لدى سلطات البلاد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع إلى سوريا منذ نحو 10 سنوات.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

الصحة: 127 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

تساؤلات عن دورة الحياة والموت!

ألمانيا تمنح فرصة العمل عن بعد لـ«الرحل الرقميين»

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربى

ما هو تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع كتاب «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير»

جمال الغيطاني: كتبت أفكار أعمالي على المقهى.. وهذه حكاية حمار صاحب الفيشاوي

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة