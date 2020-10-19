صحيفة: مسؤول أمريكى زار دمشق سرًا للقاء الحكومة السورية

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الأحد، أن مسؤولًا في البيت الأبيض قام مؤخرًا بزيارة سرية إلى دمشق حيث أجرى اجتماعًا مع الحكومة السورية.وذكرت الصحية، استنادًا إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومصادر أخرى مطلعة على سير المحادثات، أن نائب مساعد سيد البيت الأبيض، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولًا بارزًا معنيًا بمكافحة الإرهاب، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل تحقيق الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين يعتبر أنهما محتجزان لدى سلطات البلاد.وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع إلى سوريا منذ نحو 10 سنوات.