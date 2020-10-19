الجيش الليبى: تجهيزات تركية بقاعدة عقبة بن نافع

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا، جاء من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد.وحذر المسماري، خلال لقاء تلفزيوني الأحد، من أن الميليشيات تخطط خلال هذه الفترة للقيام بعمل عدواني.وأشار إلى أن هناك أنباء عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، لدعم الميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق.وأضاف أن أنقرة "تجهز حاليًا في قاعدة عقبة بن نافع بأحدث الأجهزة والمعدات وتم صيانة المهبط بها، وإنشاء مبان داخلها".ونوه بأن "القاعدة الأساسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في غرب ليبيا، وعندما ينتهي وجوده هناك سينتهي وجوده في البلاد بالكامل“، لافتا إلى أن تركيا "لم تتوقف حتى الآن عن نقل أفراد ومعدات وسلاح إلى ليبيا".وطالب الدول الأوروبية بـ"التدخل والمساعدة في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب البلاد".وأشار إلى أن أردوغان "يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا".وشدد على أن تركيا "لن تخرج من ليبيا في الوقت القريب، وتسعى لتثبيت وجودها في مصراتة، وفي الوطية".