سوريا تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى5077 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى شفاء 34 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1528.وقالت إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 248.من جهة أخرى، قال مخبر الترصد الوبائي في مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا، في بيان، إنه تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المحافظتين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2649 حالة، مشيرا إلى تسجيل 93 حالة شفاء، وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1253 حالة.