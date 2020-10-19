السودان: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2659 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و697 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.