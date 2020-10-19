«التعليم»: «مدرستنا» تغطى جميع الحصص للمواد من «الرابع الابتدائى» حتى «الثالث الإعدادى»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قناة «مدرستنا» للدروس التعليمية تغطي كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، مشيرًا إلى أن القناة بدأت بحصص اللغة العربية؛ لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم.وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء اليوم، إنه سيتم إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعًا، رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.وأضاف أنه سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي القنوات تمثل خدمة مساعدة لهم وليست أساسية كما هو الحال في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.وأشار إلى أنه سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي، وهذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانًا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي خدمة إضافية وليست محورية.