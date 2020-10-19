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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:55 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

درجة الحرارة اليوم

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 19-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، وحارًا على شمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، فيما يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 32 20
الإسكندرية 30 19
تصل الحرارة في وادى النطرون 32 20
طنطا 32 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 32 19
دمنهور 31 19
تصل الحرارة في بلطيم 30 20
مطروح 30 20
تصل الحرارة في السلوم 31 23
سيوة 34 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 29 22
تصل الحرارة في الزقازيق 32 20
المنصورة 31 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 33 20
السويس 31 21
تصل الحرارة في العريش 30 21
رفح 29 21
تصل الحرارة في رأس سدر 33 20
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 32 25
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 27 16
الطور 30 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 25
تصل الحرارة في مرسى علم 32 25
الفيوم 32 19
تصل الحرارة في بني سويف 33 19
المنيا 34 18
تصل الحرارة في أسيوط 34 19
سوهاج 35 20
تصل الحرارة في قنا 35 20
الأقصر 37 21
تصل الحرارة في أسوان 37 24
إدفو 37 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 38 25
الوادي الجديد37 23
تصل الحرارة في شلاتين 35 25
أبو رماد 34 26
تصل الحرارة في حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26

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