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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: الوضع الصحى صعب وسيستمر لفترة أطول

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الوضع الصحي صعب جدًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسيظل على هذا الحال لفترة أطول.

وأشار المشيشي - في حوار، مساء الأحد، على القناة الوطنية الأولى - إلى أن الدولة ليست عاجزة عن تطويق فيروس كورونا، مضيفًا أن البلاد تشهد عدوى مجتمعية وانتشارًا كبيرًا للفيروس، مبينًا أنه من الضروري التعايش مع هذا الفيروس لكن مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية منه بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن الحكومة ستوفر خلال الأسبوع القادم 10 ملايين كمامة، مؤكدًا أنه أصدر أوامر بتوفير اعتمادات إضافية تقدر بـ100 مليار دينار؛ بهدف توفير الأدوية واللقاحات اللازمة.

واختتم رئيس الوزراء التونسي قائلًا: "شهدت المرحلة الأولى من الوباء حالات عدوى وافدة، ونفذنا وقتها إغلاقًا كاملًا للبلاد، الأمر الذي كان له تكلفة اقتصادية كبيرة جدًا، وكان ذلك منطقيًا في تلك الفترة لكن هذه المرة لدينا حالة عدوى مجتمعية وطرق الفترة الأولى غير مجدية لأنها حلول وقتية، والحجر الصحي الشامل غير وارد".

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