وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربى

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي نادي الزمالك ومجلس الإدارة على تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.وانتهت المباراة التي جمعت نادي الزمالك مع نادي الرجاء المغربي على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف نظيف للزمالك، في نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى نهائي البطولة.وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لفريقي الزمالك والأهلي في مباراتي العودة باستاد القاهرة، وتأكيد الفوز، والتأهل إلى نهائي البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في مباراته المرتقبة أمام فريق حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفدرالية والمقرر لها غدًا الثلاثاء، وتحقيق الفوز بالمباراة.وثمَّن وزير الشباب والرياضة تألق كرة القدم المصرية على المستوى القاري عقب استئناف البطولات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تميز أداء اللاعبين المصريين مع فرقهم الثلاثة المشاركة بالبطولتين الأفريقيتين سينعكس بلا شك على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا؛ كون المنتخب سيضم أفضل اللاعبين منهم وفق رؤية الجهاز الفني للمنتخب.