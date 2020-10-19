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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 19-10-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:44 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 19-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري للصادرات، ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 19-10-2020
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.05 جنيه وللبيع 51.49.

وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.27. 

أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.51، كما انخفض سعر الدينار اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.43.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.45، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.47.

كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.42، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.48.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43، أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.54.

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