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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء يرصد محطات تعافى مؤشرات البورصة من تداعيات كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
البورصة
البورصة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة المصرية لأول مرة إلى حدود 26.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضى 2020 مقابل 21.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو من نفس العام، بينما كانت قيمة الأوراق المتداولة قد بلغت 15.3 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2019.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض جميع مؤشرات البورصة عدا مؤشر Nile EG X100، EG X70K، NILE، حيث هبط مؤشر EG X30 لـ 11366 نقطة خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 14835.4 نقطة خلال الشهر نفسه من العام السابق، ومؤشر EG X30 من 18063.7 نقطة لـ 13327.2 نقطة، EG X50 من 2172.6 نقطة لـ 2044.8 نقطة.

وفى المقابل، تحسن مؤشر EG X 70 g لـ 1848.6 نقطة خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 1334.7 نقطة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، EG X 100 لـ 2763.2 نقطة لـ 2344.2 نقطة، ومؤشر NILE من 457.9 نقطة لـ 953.9 نقطة خلال فترة المقارنة ذاتها.

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