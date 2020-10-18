نائب محافظ القليوبية وأعضاء البرنامج الرئاسى يتفقدون المشروعات الخدمية بكفر شكر (صور)

تفقدت الدكتورة إيمان ريان ريان، نائب محافظ القليوبية، برفقتها أعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة كفر شكر والقرى التابعة لها، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس المدينة، ومسؤولي جهات المشروعات الخدمية.وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي وبرنامج مشروعك لتشغيل الشباب، وذلك بديوان عام مجلس المدينة، واستمعت نائب المحافظ وأعضاء البرنامج الرئاسي إلى شرح الموظفين والتعرف على طبيعة عملهم، وخصوصًا المركز التكنولوجي وتوسعات إنشاء مدرسة الشهيد مصطفى عطايا للقضاء على الكثافات الطلابية، والتي سوف تحل مشكلات الكثافات الطلابية من خلال إنشاء تلك التوسعات التي تضم عددًا من الطوابق والفصول بهدف خدمة وراحة الطلاب بذور المستقبل.كما تم أعمال تطوير مستشفى كفر المركزي بقيمة 220 مليون جنيه، وتضم 230 سريرًا، و20 سرير عناية مركزة، و29 حضانة معمل مركزي به 4 فروع، و19 عيادة خارجية لخدمة جموع المواطنين بالمدينة والقرى البالغ عددها 27 قرية، فضلًا عن خدمة حالات طوارئ بطريق بنها المنصورة التى زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ 4 أشهر، وجاري العمل على افتتاحها قريبًا.وتفقدت نائب المحافظ وأعضاء البرنامج الرئاسي أيضًا أكبر محطة مياه شرب بقرية المنشاة الكبرى، والتي سوف تخدم المدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة لها، كما تم تفقد مصنع «وظيفتك جنب بيتك» لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة.وقالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أننا نعمل على كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين في كافة المدن والقرى من خلال الجولات الميدانية، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وحلها فورًا طبقًا للقانون والإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن المحافظة الآن تشهد إنشاء عددًا من المشروعات الخدمية والقومية بفضل خطط وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعى دائمًا للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية للمواطنين.شارك في الجولة المهندس مصيلحى جمال هدايا، والمهندس محمد غنيم، نائبي رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والدكتورة منى عطية، مدير عام الإدارة الطبية بالمركز والمدينة.