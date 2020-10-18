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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 57 قضية تموينية متنوعة في أسوان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:35 م
قضية تموينية
قضية تموينية
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، على مدار يومين.

وأسفرت جهود الحملة على مدار يومين عن ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وهم 57 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و13 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و18 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 21 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.

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