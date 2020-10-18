ضبط 57 قضية تموينية متنوعة في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، على مدار يومين.وأسفرت جهود الحملة على مدار يومين عن ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وهم 57 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و13 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و18 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 21 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.