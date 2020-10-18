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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الهيئة الوطنية تجدد لـ3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات النواب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:27 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية؛ للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:

1-مؤسسة العدل لحقوق الإنسان

2-الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج

3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية

ثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:

1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالإسماعيلية

2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبوالعزايم

3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم

4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة

5-جمعية الوحدة العربية

6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب

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