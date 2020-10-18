الهيئة الوطنية تجدد لـ3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية؛ للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:1-مؤسسة العدل لحقوق الإنسان2-الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندريةثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالإسماعيلية2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبوالعزايم3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة5-جمعية الوحدة العربية6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب