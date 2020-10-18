الهيئة الوطنية تجدد لـ3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات النواب
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:27 م
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية؛ للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-مؤسسة العدل لحقوق الإنسان
2-الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج
3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية
ثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالإسماعيلية
2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبوالعزايم
3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم
4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة
5-جمعية الوحدة العربية
6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب
أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-مؤسسة العدل لحقوق الإنسان
2-الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج
3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية
ثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالإسماعيلية
2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبوالعزايم
3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم
4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة
5-جمعية الوحدة العربية
6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب