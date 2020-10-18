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سياسي

«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:25 م
صبورة السيد
صبورة السيد
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أعلنت رابطة أبناء الصعيد بالجيزة دعمها الكامل لبنت محافظة سوهاج والجيزة الدكتورة صبورة السيد، أمين مساعد محافظة الجيزة، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر فى الانتخابات البرلمانية 2020.

أكدت الرابطة، في بيان الأحد، دعمها وتأييدها للقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدين أن القائمة تسعى لترسيخ الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووصفت رابطة أبناء الصعيد بالجيزة الدكتورة صبورة السيد بأنها بنت الرابطة وصاحبة الحق في أصوات اعضائها، خاصة أنها تسعى جاهدة لخدمة أبناء الجنوب، كما أن برنامجها الانتخابي، يشمل العمل على عدة قطاعات مهمة منها التعليم والصحة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، وتنافس الدكتورة لكسب أصوات أهالى الصعيد لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتخوض صبورة السيد انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي أعدها مستقبل وطن، متخذة رمزًا انتخابيًا موحّدًا هو "كليوباترا، معتمدة على تاريخها الأكاديمي في تحقيق نهضة تعليمية عبر مدارسها طيبة الدولية ومدارس كاندي الدولية وبلو بيلز، حيث صنعت نقلة نوعية متميزة فى مجال التعليم، جعلتها تحصل فى وقت وجيز على لقب رائدة العمل التربوي.
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020
«أبناء الصعيد» تعلن دعمها للدكتورة صبورة السيد في انتخابات 2020

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