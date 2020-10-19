«لامس أجزاء حساسة».. التحقيق فى اتهام سائق توك توك بالتحرش بطفلة فى أطفيح

تجري نيابة الصف تحقيقاتها في اتهام سائق توك توك بهتك عرض طفلة عقب التحرش بها في أطفيح.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بعض المارة لاحظوا استغاثات طفلة من داخل مركبة (توك توك) بمدينة أطفيح فطاردوه إلا أن السائق تركها وفر هاربا.وقالت الطفلة إنه كان يتحرش بجسدها ويلامس أجزاء حساسة منه، فيما توجهت أسرة الطفلة إلى مركز الشرطة وحررت بلاغًا بالواقعة.وأجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها، وتبين من فحص كاميرات المراقبة ومناقشة عدد من شهود العيان والطفلة المجني عليها صحة الواقعة، وأن السائق قام بهتك عرضها بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات البحث الجنائي حول الحادث.