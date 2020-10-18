غدًا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «طلقتك نفسي»

تنطلق أولى حلقات مسلسل "طلقتك نفسي" مساء غدٍ عبر شاشة قناة النهار، في السابعة مساءً، الذي يخوض بطولته نخبة من النجوم الشباب."طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "إنت طالق"، لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.المسلسل بطولة بيومي فؤاد، وسوسن بدر، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وهايدي موسى، وحنان يوسف، وأحمد الشامي، وهالة فاخر، وصبري عبد المنعم، وليلى عز العرب، ونهال عنبر، وحجاج عبد العظيم، وآخرين، ومن إخراج المخرج محمد النقلي.