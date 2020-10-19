أخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة

أخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة توقعات متوسط درجات الحرارة

القاهرة

العظمى 25- 28، والصغرى 19- 20

الوجة البحري

العظمى 25- 28، والصغرى 19- 20

السواحل الشمالية

العظمى 23- 28، والصغرى 19- 20

جنوب سيناء

العظمى 31- 33، والصغرى 23- 24

شمال الصعيد

العظمى 28 – 33، والصغرى 19- 20

جنوب الصعيد

30- 37، والصغرى 23- 25.







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ننشرحيث تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الأحد القادم، الموافق 25 أكتوبر من الشهر الجاري، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن سقوط أمطار متوسطة خلال الأيام المقبلة، بداية من بعد غد الثلاثاء، على عدد من المناطق وهي السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار على شمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، فيما يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.أما يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أكتوبر تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية «السلوم وسيوة ومطروح والضبعة والإسكندرية ورشيد ودمياط»، ومناطق من الوجه البحري وهي «البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية»، ومدن القناة «بورسعيد والإسماعيلية والسويس»، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل إلي حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد «الفيوم والمنيا وبني سويف».أما القاهرة الكبري، وهي الجيزة والقاهرة والقليوبية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 أكتوبر، من المنتظر أنها تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر حتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر ستكون الأمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانًا يصحاب ذلك انخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 22 أكتوبر، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلي 5 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.