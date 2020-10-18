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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرمينيا تدمر مدرعة إسرائيلية لأذربيجان في قره باغ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:08 م
تدمر مدرعة إسرائيلية
تدمر مدرعة إسرائيلية لأذربيجان
عبير سليم
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان، اليوم، أنه تم تدمير عربة مدرعة إسرائيلية الصنع من طراز Sandcat استخدمتها القوات المسلحة الأذربيجانية خلال القتال في قره باغ.

وأضافت ستيبانيان، بحسب ما نقلت "نوفوستي" الروسية: "لاحظ الخبراء العسكريون في أرمينيا أن أحد مقاطع الفيديو يظهر تدمير مركبات ساندكات المدرعة إسرائيلية الصنع. ونحن نؤكد صحة ذلك".

وبدأ القتال على خط التماس في قره باغ في 27 سبتمبر. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان، الاتهام بالتسبب بإطلاق العنان للأعمال القتالية.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في موسكو بوساطة روسية في العاشر من أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

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