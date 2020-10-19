سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19-10-2020

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك الإسكندرية

بنك التعمير والإسكان

البنك التجاري الدولي cib

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك المصرف المتحد

بنك عوده





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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعةمقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 19-10-2020.واستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.سجل سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وجاء السعر فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وتداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وحقق في البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودي في بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.