سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19-10-2020
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 19-10-2020.
واستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وتداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
واستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي في بنك مصرسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصريوجاء السعر فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندريةبينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكانوسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وتداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحدوحقق في البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودهووصل سعر الريال السعودي في بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
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