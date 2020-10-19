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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19-10-2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 19-10-2020.

واستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء السعر فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib


وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي


وتداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق في البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصل سعر الريال السعودي في بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم 2020


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