حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدى اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يثير أمر ما حماستك ويشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ.صحيًا: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.