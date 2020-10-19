حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يتحدث عن مشروع جديد أو عن علاقة مهنية متينة تغذيها في الأيام المقبلة.عاطفيًا: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.صحيًا: خفف من رفع الأشياء الثقيلة، فقد تعرض ظهرك لآلام حادة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.