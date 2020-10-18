«التدخل السريع» ينقذ مسنًا مصابًا بكورونا ويعيش بشوارع الغربية

أنقذ فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخّل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى بالغربية، مسن يفترش الرصيف ويعانى من الكورونا وانخفاض السكر الدم.وكان حاتم جاد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، تقدم ببلاغ عن وجود مسن بشارع البحر يفترش الرصيف أمام السنترال.وأكد الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع، أنه تم التحرك على الفور تم التحرك وإدخال المريض إلى مستشفى المنشاوى، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الدكتور عبدالناصر وكيل وزارة الصحة، وتم عمل كافة الفحوصات والاشاعات والتحاليل الدورية.وتبين أنه مصاب بكورونا وسكر الدم منخفض جدا وتم حجزه، مشيرا إلى أنه تم التعرف على اسم الحالة عن طريق وشم على يده ويدعى السيد حامد الشامى.