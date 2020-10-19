حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: انتقال القمر الى القوس يزيد المناخ تشنجًا، قد تحدث انقلابات في حياتك الشخصية، تربكك في البداية لكنك تدرك أنك تبني حياة جديدة وعلى أسس أخرى.عاطفيًا: سيطر على أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غيرتك مآزق يصعب تخطيها.صحيًا: مارس بعض التمارين الصباحية قبل التوجه إلى العمل، هي مفيدة للصحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.