غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان

أعلن حى العامرية ثان، غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص، خلال حملة موسعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، إلى أن محمود بريك رئيس حي العامرية ثان، قد وجه بضرورة المرور على المقاهي والكافيتريات والمطاعم، والفلل؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفض أي تجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية.وشن الحى حملة تحت إشراف رئيس قسم الغلق والإدارات المعنية، وحضور مأمور قسم العامرية ثان وكول أمني؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والفلل التي يتم تشغيلها بدون ترخيص لإقامة الأفراح لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.وأسفرت الحملة عن غلق 2 فيلا فى منطقة الكينح مريوط بشارع محمد رشيد وشارع الصادر، و2 فيلا بالهوارية لتشغيلها للأفراح والحفلات بدون ترخيص، و1 فيلا بالكافورى، كما تم التحفظ على كراسى وتربيزات، وجار الاستمرار فى الحملات للحد من انتشار فيروس كورونا.