رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:14 م
غلق 5 فيلات
غلق 5 فيلات
هبه عويضه
طباعة
أعلن حى العامرية ثان، غلق 5 فيلات يدار بها أفراح بدون ترخيص، خلال حملة موسعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، إلى أن محمود بريك رئيس حي العامرية ثان، قد وجه بضرورة المرور على المقاهي والكافيتريات والمطاعم، والفلل؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفض أي تجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن الحى حملة تحت إشراف رئيس قسم الغلق والإدارات المعنية، وحضور مأمور قسم العامرية ثان وكول أمني؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والفلل التي يتم تشغيلها بدون ترخيص لإقامة الأفراح لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

وأسفرت الحملة عن غلق 2 فيلا فى منطقة الكينح مريوط بشارع محمد رشيد وشارع الصادر، و2 فيلا بالهوارية لتشغيلها للأفراح والحفلات بدون ترخيص، و1 فيلا بالكافورى، كما تم التحفظ على كراسى وتربيزات، وجار الاستمرار فى الحملات للحد من انتشار فيروس كورونا.
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان
غلق 5 فيلات تقام بها أفراح بدون ترخيص في العامرية ثان

موضوعات متعلقة

«الحياة اليوم» يسلط الضوء على تقرير مدرسة مصر الجديدة بـ«الدستور»

الإخوان يقيمون عزاء في دار الأرقم.. و«الأوقاف» ترد

انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

الإخوان يقيمون عزاء في دار الأرقم.. و«الأوقاف» ترد

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

ما هو تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات

رابط موقع دعم مصر لاضافة المواليد

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»