«الوطنية للإعلام» تنجح فى الحصول على حق الاستفادة من 93 فيلما

نجحت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، فى الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من 93 فيلما من روائع وإبداعات السينما المصرية التى رسخت قيم راقية فى المجتمع المصرى، وجسدت بطولات عظيمة قدمها نخبة من ألمع نجوم السينما وستسهم في إثراء المحتوى بالقنوات المتخصصة.وتأتي تلك الخطوة فى إطار حرص الوطنية للإعلام على إثراء العرض على شاشات القنوات المتخصصة لإمتاع المشاهد المصرى بهذه المجموعة من الأفلام السينمائية التراثية المتميزة والتى ترضى جميع أذواق المشاهدين.