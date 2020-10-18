نائب «الشيوخ» بالمنوفية: قضايا المواطن على رأس الأولويات

قال محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، إنه سيكون من أولوياته الاهتمام بمشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالمواطنين التي تساعد في رفع مستوى المعيشة وتسهيل الخدمات لهم وزيادة معدل التنمية.أضاف الجمل أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات الهامة للدولة التي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.أوضح عضو الشيوخ أن الملفات التي سيهتم بها خدمات البنية التحتية بالقرى وملف الإسكان، إضافة إلى ملف التعليم والعمل على النهوض به، لافتًا إلى أن كافة قضايا المواطن ستكون على أجندة مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة.أشار النائب إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور محورى لأنها يضم أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءات، وما سيُمكنه من تقديم المشورة والرأي فى العديد من الملفات المهمة التى تواجه الدولة، لافتًا إلى أن وجود مجلس الشيوخ سيُساعد مجلس النواب على دراسة التشريعات المكملة للدستور والقوانين التي ستتم إحالتها إليه من الرئيس أو مجلس النواب.