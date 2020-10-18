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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«أبويا كان عارف».. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم وحملها سفاحًا بالجيزة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:25 م
العلاقة الجنسية
العلاقة الجنسية
ندى حمدي
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كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز إمبابة تفاصيل حبس طفل عاشر شقيقته التوأم معاشرة الأزواج ما أدي إلى حملها سفاحا، بمعرفة والدهما الذي تستر على علاقتهما الحرام وحاول التخلص من الرضيع بإلقائه في الترعة عقب ولادته بـ24 ساعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، بضبط مزارع 52 سنة أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة الأب الذي اعترف بتفاصيل الواقعة.

كما انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف المقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى منزل الأب وألقى القبض على أبنائه، واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الطفل فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقته التوأم منذ عام وشهرين، بعدما تركت والدته المنزل، وتعلم مشاهدة الأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وفي يوم ضبطته شقيقته بمشاهدة فيلم إباحي، وأقنعها بتقليد الأفلام الجنسية، واستمرا على ذلك لمدة عام كامل.

وأكد المتهم أنه لم يعلم أن شقيقته حامل منه، لكنها أُصيبت بحالة إعياء شديدة، وامتنعت عن الطعام، فأخذها والدهما إلى المستشفى، وعقب الكشف عليها اكتشف حملها.

وتابع المتهم في اعترافاته، بأنه اتفق مع والده على استكمال حمل شقيقته، وعقب ولادة الجنين يتم التخلص منه، ومنعهما من اللقاء طوال فترة حملها.

وكشف المتهم، أن والدته انفصلت عن والده منذ عام ونصف العام، وتركت منزل العائلة، وأنه كان يتجه إلى العمل ويعود إلى المنزل، وأثناء نومه مع شقيقته في غرفة واحدة كان يمارس معها الرذيلة برضاها.

وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل داخل دار رعاية، ولا تزال النيابة تحقق في الواقعة، والتى أمرت على خلفيتها بحبس الابن والأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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