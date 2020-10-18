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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:23 م
عبد الوهاب عبد الرزاق
عبد الوهاب عبد الرزاق
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، وكل من المستشار بهاء الدين أبوشقة والسيدة فيبى فوزى لانتخابهما وكيلي المجلس.

كما هنأ القومى للمرأة جميع عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ مع انعقاد أول جلسة اليوم بعد غياب دام ٧ سنوات، متمنين لهم التوفيق فى مهمتهم النيابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن بدء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ هو بداية فصل جديد فى الحياة البرلمانية المصرية فى هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، نظرًا لكونه الغرفة التشريعية الثانية بجانب مجلس النواب، ولما له من دور بالغ الأهمية فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتوسيع مجالاتها.

وقالت مرسي إن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعد قامة قانونية ودستورية عظيمة يشهد له بالوطنية والإخلاص فقد قضى العديد من سنوات حياته المهنية فى القضاء المصرى بأنواعه حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وها هو الآن يستكمل مسيرته الوطنية كرئيس لمجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد في دوره الوطنى الجديد.

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