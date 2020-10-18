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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«التشييد والبناء»: «المقاولات» تلقى عروضًا من دول أفريقية للعمل بمشروعاتها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء ورئيس الاتحاد المصرى الأسبق، إن قطاع المقاولات المصري يتلقي حاليًا عروضًا من مسئولي دول القارة السمراء للعمل فى مشروعاتها المطروحة، موضحًا أن هذه الرغبة ترجع إلى كفاءة شركات المقاولات المصرية وتمتعها بسابقة خبرة قوية تؤهلها للعمل بالخارج ليعود قطاع المقاولات المصري للتصدير.

وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور نيوين ديفيد كمبالا وزير الطاقة بدولة مالاوي، حي أكد أن دولته تستعد لإنشاء العديد من المشروعات المهمة والاستعانة بشركات المقاولات المتخصصة فى قطاع الطاقة الشمسية وأعمال الطرق وأعمال البنية التحتية، لافتًا أن هناك فرصة قربية لإعادة تصدير شركات المقاولات المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي إن الإرادة السياسية الراهنة للدولة فى دعم وتشجيع الشركات المحلية للاستفادة من فرص التنمية بالقارة السمراء تدعم بقوة مسار قطاع المقاولات في الوجود بأفريقيا.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن الفترة الراهنة تشهد دخول الشركة في دراسة عدد من المشروعات بداخل دول وأوغندا وأذربيجان والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات عديدة بدول القارة مثل رواندي والسنغال.

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