تصوير الجزء الثاني من فيلم «أوقات فراغ» خلال أيام

يتجه حاليا صناع وأبطال الفيلم السينمائي «أوقات فراغ» لتقديم جزء ثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الأول الذي عرض عام 2006.وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل أن صناع المسلسل يعملون حاليا على التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني والاستقرار على مخرج العمل والقصة الدرامية الخاصة به؛ استعدادا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.وأضاف المصدر أن أبطال الفيلم قد وقعوا العقود الخاصة به خلال الفترة الماضية، وهم كل من راندا البحيري، وأحمد حاتم، وعمرو عابد، وكريم قاسم.ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول مجموعة من الشباب تربطهم علاقة صداقة رغم اختلاف الطبقات بينهم، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، يحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد.كان فيلم «أوقات فراغ» الجزء الأول عُرض عام 2006، وهو من بطولة عمرو عابد، أحمد حاتم، كريم قاسم، راندا البحيري، طارق التلمساني، ومن تأليف محمود محمد، وعمر جمال، وإخراج محمد مصطفى.