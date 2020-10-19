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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض مسلسل الوجه الآخر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:36 ص
مسلسل الوجه الآخر
مسلسل الوجه الآخر
محمد مجدي
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ننشر مواعيد عرض مسلسل الوجه الآخر حيث حقق مسلسل الوجه الآخر للنجم ماجد المصري حاله نجاح كبيرة، خلال عرضه على فضائية "سي بي سي"، ليصبح من الأعمال ذات الجماهيرية على السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل الوجه الآخر

يعرض المسلسل على "سي بي سي" يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الـ8 مساء.

وتأتي الإعادة الأولى لعرض المسلسل في تمام الساعة 12منتصف الليل، بينما تكون الإعادة الثانية في الـ2:30 صباحًا.

وتاتي تردد قناة cbc على القمر الصناعي النايل ساتعلي رقم: 11487.

معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

واحتفل الفنان ماجد المصرى بانتهاء تصوير أحداث دوره في مسلسل "الوجه الآخر، وذلك باللوكيشن الرئيسي بمنطقه التجمع الخامس.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، كما يتناول العمل الحديث حول العديد من القضايا المهمة، وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، في إطار من التشويق والإثارة.

المسلسل من بطولة ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضي وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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