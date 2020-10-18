قيد وتسجيل عدد 38 رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث قد عقد اليوم الأحد، جلسته رقم (161) برئاسته وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.وأعلن أحمد جابر شديد أن المجلس قد اتخذ العديد من القرارات من أهمها الموافقة على قيد وتسجيل عدد (38) رسالة ماجستير ودكتوراه في التخصصات المختلفة، وتوفير فصول دراسية منفصلة للطلبة الوافدين الذين سيتم استقبالهم بداية العام الدراسي مع استمرار قبولهم حتى 20201130؛ نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن المجلس قد وافق على الإعلان عن جوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2021، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجان متخصصة لفحص أوراق السادة المتقدمين للحصول على جوائز جامعة الفيوم المختلفة والمقرر إعلانها خلال احتفالية عيد العلم الثالث عشر ديسمبر 2020.