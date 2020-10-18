رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الحياة اليوم» يسلط الضوء على تقرير مدرسة مصر الجديدة بـ«الدستور»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:49 م
مدرسة مصر الجديدة
مدرسة مصر الجديدة
ريم محمود
طباعة
سلط برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الضوء على تقرير «الدستور» اليوم بشأن رفض مدرسة مصر الجديدة النموذجية استقبال الطلاب في أول يوم دراسي بسبب أنها آيلة للسقوط.

ورصد التقرير آراء أولياء الأمور ومناشدتهم لتدخل وزير التربية والتعليم لحل هذه المشكلة، حيث تفاجأوا صباح اليوم بعدم دخول أبنائهم للمدرسة؛ لأن المباني آيلة للسقوط ولذلك لم تتحمل المدرسة مسئوليتهم.

واستغاث أولياء أمور طلاب مدرسة مصر الجديدة النموذجية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد إعادة أبنائهم الطلاب إلى منازلهم اليوم، وعدم انتظامهم في أول يوم دراسي.

وقال أحمد فوزي، ولي أمر طالب بالمدرسة: «ما يحدث بمدرسة مصر الجديدة النموذجية التجريبية كارثة بكل المقاييس، تؤكد أن هناك خللا رهيبا وتقصيرا متعمدا من قبل وزارة التربية والتعليم، كان نتيجته يوم دراسي 18102020 بلا طلاب وتطفيش لأولياء الأمور».

وأضاف: «أعلنت إدارة المدرسة عن عدم مسئوليتها بسلامة الطلاب نتيجة وجود مبني منهار وآخر آيل للسقوط منذ السنة السابقة نتيجة السيول، والمبنى ملحق لقصر الأميرة ملكة، الذي يتم ترميمة الآن، دون تحرك من المسئولين لحل المشكلة قبل بداية العام الدراسي بين هيئة الأبنية التعليمية ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم».

واستكمل: «سنة كاملة ومخاطبات من قبل إدارة المدرسة للمسئولين دون جدوى ومجلس أمناء لم يفعل شيئا من أجل الطلاب ومستقبلهم العلمي ليفاجأ أولياء الأمور اليوم بالشكل العام من طفح للمجاري وتهدم للمدرسة ليرجع الطلاب إلى بيوتهم مرة أخرى دون معرفة مصير أبنائهم بتلك المدرسة».


لينك البرنامج https:www.facebook.com189937167831592posts1787535354738424?vh=e&extid=0&d=n
«الحياة اليوم» يسلط الضوء على تقرير مدرسة مصر الجديدة بـ«الدستور»
«الحياة اليوم» يسلط الضوء على تقرير مدرسة مصر الجديدة بـ«الدستور»

موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة على مستوى مصر

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

شباب جامعة القاهرة فى «بيت التطوع»: أهلًا بالعام الجديد (فيديو)

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

غدًا.. الأوبرا تستضيف نادى سينما المرأة

في ذكراه.. كيف كان يرى «الغيطاني» فارس القصة وأديب نوبل؟

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة