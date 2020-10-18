«الحياة اليوم» يسلط الضوء على تقرير مدرسة مصر الجديدة بـ«الدستور»

سلط برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الضوء على تقرير «الدستور» اليوم بشأن رفض مدرسة مصر الجديدة النموذجية استقبال الطلاب في أول يوم دراسي بسبب أنها آيلة للسقوط.ورصد التقرير آراء أولياء الأمور ومناشدتهم لتدخل وزير التربية والتعليم لحل هذه المشكلة، حيث تفاجأوا صباح اليوم بعدم دخول أبنائهم للمدرسة؛ لأن المباني آيلة للسقوط ولذلك لم تتحمل المدرسة مسئوليتهم.واستغاث أولياء أمور طلاب مدرسة مصر الجديدة النموذجية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد إعادة أبنائهم الطلاب إلى منازلهم اليوم، وعدم انتظامهم في أول يوم دراسي.وقال أحمد فوزي، ولي أمر طالب بالمدرسة: «ما يحدث بمدرسة مصر الجديدة النموذجية التجريبية كارثة بكل المقاييس، تؤكد أن هناك خللا رهيبا وتقصيرا متعمدا من قبل وزارة التربية والتعليم، كان نتيجته يوم دراسي 18102020 بلا طلاب وتطفيش لأولياء الأمور».وأضاف: «أعلنت إدارة المدرسة عن عدم مسئوليتها بسلامة الطلاب نتيجة وجود مبني منهار وآخر آيل للسقوط منذ السنة السابقة نتيجة السيول، والمبنى ملحق لقصر الأميرة ملكة، الذي يتم ترميمة الآن، دون تحرك من المسئولين لحل المشكلة قبل بداية العام الدراسي بين هيئة الأبنية التعليمية ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم».واستكمل: «سنة كاملة ومخاطبات من قبل إدارة المدرسة للمسئولين دون جدوى ومجلس أمناء لم يفعل شيئا من أجل الطلاب ومستقبلهم العلمي ليفاجأ أولياء الأمور اليوم بالشكل العام من طفح للمجاري وتهدم للمدرسة ليرجع الطلاب إلى بيوتهم مرة أخرى دون معرفة مصير أبنائهم بتلك المدرسة».لينك البرنامج https:www.facebook.com189937167831592posts1787535354738424?vh=e&extid=0&d=n