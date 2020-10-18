وزيرة التضامن تفتتح مركز علاج الإدمان بمستشفى جامعة الفيوم.. غدًا

أعلنت جامعة الفيوم، استضافتها للدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لافتتاح مركز لعلاج الإدمان بالمستشفى الجامعي للباطنة، غدًا الإثنين.وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المركز يحتوي على 14 غرفة مجهزة على أعلى مستوى بسعة 28 سريرا، بالإضافة إلى قاعات للعلاج الجماعي وقاعة انتظار وصالة للياقة البدنية وصالة ترفيهية وغرفة طعام، مشيرا أن المركز سيخدم أبناء محافظة الفيوم بالمجان باعتباره المركز الأول والوحيد على مستوى المحافظة، مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي تحملت تكلفة مركز علاج الإدمان بالكامل.. حيث بلغت قيمته 663000 جنيه مصري.