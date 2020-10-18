رئيس جامعة دمياط يترأس المجلس الطارئ رقم 148

عقد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، مجلس الجامعة (الطارئ) بجلسته رقم 148، وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة السادة الأعضاء وكافة منسوبي الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد، كما نقل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما بذلوه من جهود عديدة لبدء العام الجامعي الجديد واعتباره عاما استثنائيا ممتدا من العام المنقضي في ظل جائحة كورونا.كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لمجلس الشيوخ بمناسبة بدء الجلسة الإجرائية صباح اليوم؛ متمنيًا لأعضاء المجلس خالص التوفيق والسداد في مهمتهم الوطنية.كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطبيق ومراجعة الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة، وأكد سيادته على الأدوار المهمة التي تقوم بها اللجنة المشكلة.كما أصدر "دعدور" قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.. مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق نظام التعليم الهجين، والالتزام بالجداول الدراسية، وضرورة توجيه كافة المسئولين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تواجد الطلاب الذين ليس لديهم جداول دراسية بالكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها تجاه الطلاب المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية، انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على كافة منسوبيها.ووجه الشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب لما بذلوه من جهد في الإعداد والتنظيم للانتهاء من أعمال الجداول الدراسية وكذلك الكشف الطبي، وإعداد تقارير وفيديوهات توعوية لمنسوبي الجامعة.ثم انتقل "دعدور" بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:- الموافقة على علاج إحدى طالبات الجامعة على نفقة الجامعة بمبلغ يتجاوز 100 ألف جنيه؛ نظرًا للحالة الصحية الحرجة لها، واتخاذ إجراءات الصرف قبل تاريخ 24 أكتوبر نظرًا للحالة الطارئة.- إحاطة المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا.- الموافقة على نقل عدد 18 طالبا بكليات الهندسة المناظرة لكلية الهندسة بالجامعة ممن يحملون مواد رسوب من الفرقة الأولى، وذلك مساهمة من الجامعة لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، مع تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بهذا الشأن.- الموافقة على بدء الدراسة بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق على النحو التالي: دبلومة الدراسات العليا في القانون العام، دبلومة الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة التكميلية للطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، درجة الماجستير في القانون، درجة الدكتوراه في القانون.وفي نهاية الجلسة، أكد رئيس الجامعة على ضرورة تكاتف كافة قيادات الجامعة لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية للعام الجامعي الحالي في ظل جائحة كورونا، متمنيًا السلامة للجميع.