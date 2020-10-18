عضو «المحامين»: استمرار تشكيل هيئة المجلس «مخالف للقانون»

قال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقيب رجائي عطية في اجتماع مجلس النقابة، أمس، أصرّ على استمرار تشكيل هيئة المكتب بنفس التشكيل القديم، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون.أضاف عيسى، لـ"الدستور"، أن النقيب لم يستجب لعدد من الأعضاء الذين أكدوا وجود مخالفة في استمرار التشكيل القديم، خاصة أن هيئة المكتب وفق القانون لا تتجاوز 6 مقاعد في حين أن التشكيل القديم يتضمن 10 مقاعد.وتابع "بذلك يصبح التشكيل مخالف للقانون، كاشفًا أنه سيتقدّم بطعن على قرار مجلس النقابة باستمرار هيئة المكتب بنفس التشكيل القديم".وكان مجلس نقابة المحامين اجتمع أمس لمناقشة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة الإدارية برفض التشكيل القديم.